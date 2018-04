Casa desaba na zona sul de São Paulo

O texto foi atuzaliado às 16h42.

SÃO PAULO - Uma casa desabou na tarde desta sexta-feira, 27, no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo. Cinco pessoas que estavam no imóvel no momento do acidente conseguiram se salvar. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrências às 15h30 e enviou três equipes para o local, na Rua Antonio do Campo, 82. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi acionado para socorrer possíveis vítimas.

A Defesa Civil irá para o local vistoriar o imóvel e as casas vizinhas para saber se outra residência corre o risco de desabar. O motivo do desabamento será apurado.