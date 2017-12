Casa desaba em Diadema, na Grande SP

SÃO PAULO - Um sobrado desabou na manhã desta terça-feira, 10, em Diadema, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 14 viaturas para o local, na Rua Artur Bernardes, 201, no bairro Casa Grande.

Os moradores da residência ouviram estalos e saíram da moradia a tempo. Não houve vítimas, segundo os bombeiros.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado pela queda de uma retroescavadeira da casa vizinha, que abalou a estrutura do sobrado.

A Defesa Civil informou que a obra em execução no terreno vizinho é regular e tem alvará de funcionamento. O órgão ainda apura se a documentação do sobrado está correta.

Neste momento, há no local uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) e outra do Departamento do Trânsito (DT). A rua está interditada para o tráfego de carros e o trabalho de remoção dos escombros já foi iniciado.