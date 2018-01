Casa desaba e seis imóveis são interditados na Vila Madalena

Desabamento atingiu seis casas da Vila Madalena e elas foram interditadas. Foto: Ernesto Rodrigues/AE

O desabamento de parte de uma casa na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, provocou a interdição de seis imóveis na região - duas residências, dois imóveis comerciais e um edifício comercial, além da casa.

A interdição foi feita pela Defesa Civil da Subprefeitura de Pinheiros. A avaliação do órgão é que as obras de fundação para a construção de um edifício no terreno vizinho ao local pode ter causado o acidente, que aconteceu no fim da tarde da quarta-feira, 16.

Na tarde desta quinta-feira, 17, os técnicos da subprefeitura se reúnem com moradores das casas interditadas e com os representantes da construtora responsável pela obra a fim de avaliar os danos e decidir as ações de socorro às famílias envolvidas.

Por enquanto, as famílias que deixaram seus imóveis foram encaminhadas pela construtora a um hotel.