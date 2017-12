Casa desaba e deixa cinco feridos na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Cinco pessoas ficaram feridas depois que uma casa desabou na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo, 703, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, no início da noite desta quinta-feira. Os bombeiros se deslocaram para fazer o resgate das vítimas.

No distrito de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, um ônibus foi inundado pela enchente na Rua Antônio de Pinho de Azevedo. Vários passageiros estavam dentro do veículo. As vítimas foram resgatadas por volta das 19h.

Alagamentos. Às 19h40 desta quinta-feira, a cidade de São Paulo registrava 21 pontos de alagamento de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Desses, 14 estavam intransitáveis. Veja lista de vias com pontos alagamento intransitáveis.

Avenida Interlagos e Rua Cesar Franck, em Cidade Ademar

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Avenida Guarapiranga, em Cidade Dutra/Socorro

Avenida Carlos Caldeira , em M'Boi Mirim

Avenida Interlagos, Avenida Roque Petroni Junior,Avenida Vitor Manzini e Avenida das Nações Unidas, Em Santo Amaro.

Embu das Artes. A Polícia Militar e os Bombeiros procuram um homem que desapareceu durante as enchentes em Embu das Artes, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 22. A esposa da vítima informou à Polícia Militar sobre o desaparecimento por volta das 21h15 de quarta.

As equipes de resgate procuraram o corpo debaixo de carros e em galerias. As buscas foram dificultadas pelas novas pancadas de chuva que começaram a cair na tarde desta quinta-feira, 23, na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o temporal pode fazer com que o corpo do desaparecido chegue ao Rio Tietê ou tomar outro rumo.