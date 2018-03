Casa desaba dois dias após morador sair com medo de rachadura

SÃO PAULO - Uma casa desabou parcialmente na Rua Professor Alberto Levi, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 3, dois dias após ser interditada pela Defesa Civil. Não havia ninguém no local no momento do acidente e não houve feridos.

Na terça-feira, o morador desconfiou de uma rachadura e chamou os técnicos, que determinaram a desocupação imediata da residência. Segundo eles, a casa precisaria ser demolida e reconstruída. O inquilino acatou a decisão e se hospedou na casa de parentes.

Por volta da 1h30 desta madrugada, a terra que sustentava a casa escorregou e metade do quarto veio abaixo, a uma altura de aproximadamente 4 metros. O acidente foi registrado no 9º Distrito Policial, no Carandiru.