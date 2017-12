Casa desaba após explosão na zona leste de SP

São Paulo - O desabamento de um sobrado fez pelo menos sete vítimas, por volta das 5 horas desta terça-feira, 5, na altura do nº 67 da Rua Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Terceira Divisão, no Iguatemi, extremo leste da capital paulista, após uma forte explosão numa pequena panificadora localizada no térreo do imóvel.

Nove equipes dos bombeiros foram acionadas para retirar as vítimas que ficaram sob os escombros após a forte explosão, causada possivelmente por vazamento de GLP. Testemunhas conseguiram resgatar cinco dos feridos, que foram levados para o pronto-socorro Iguatemi.

Uma das outras duas vítimas foi retirada com vida dos escombros pelos bombeiros por volta das 6h30. Não se sabe ainda se a sétima sobreviveu. Viaturas da 3ª e 4ª companhias do 28º Batalhão também foram acionadas para a região com o objetivo de isolar a área e auxiliar os trabalhos dos bombeiros.

(Atualizada às 6h50)