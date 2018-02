Casa de Werner Schünemann é assaltada e, na fuga, quadrilha leva ator como refém O ator Werner Schünemann e sua família foram assaltados em casa por quatro homens armados na noite de domingo, no bairro Assunção, em Porto Alegre. Os bandidos renderam a mulher do artista e uma visitante no portão, invadiram a residência, onde também estavam o ator e os dois filhos do casal, e passaram a exigir acesso ao cofre. Como não havia um, roubaram joias, celulares, notebooks e dinheiro. A quadrilha fugiu na caminhonete da família levando Schünemann como refém e libertou poucos minutos depois, deixando-o com o veículo. Para a polícia, o ator, intérprete do personagem Saulo na novela Passione, da Rede Globo, não foi reconhecido pelos bandidos. Uma das principais hipóteses investigadas é a de que a quadrilha seja a mesma que assaltou outras casas no mesmo bairro.