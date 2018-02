Casa de três andares é atingida por raio e proprietário prevê prejuízo de R$ 1 milhão

Um raio destruiu parcialmente anteontem uma casa de três andares e oito cômodos em Campos do Jordão. O raio causou curto-circuito, que provocou um incêndio. O fogo demorou quase que duas horas e meia para ser controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. A mansão teve o seu primeiro andar completamente destruído - incluindo o encanamento, rede de energia e móveis. O proprietário que estava negociando a venda do imóvel disse não saber se valeria a pena iniciar uma reforma ou derrubar e começar do zero. Um perito afirmou que o raio causou pane na rede de energia e afetou outros imóveis também. O prejuízo é avaliado em R$ 1 milhão, com a reconstrução de boa parte da residência.