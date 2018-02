A mansão teve o primeiro andar completamente destruído - incluindo encanamento, rede de energia e móveis.

O dono, que estava negociando a venda do imóvel, disse não saber se valerá a pena iniciar uma reforma ou derrubar a casa e começar novamente do zero. O prejuízo foi avaliado em R$ 1 milhão.

Um perito afirmou que o raio causou pane na rede de energia e afetou outros imóveis.