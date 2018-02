Casa de Renato Aragão na Barra é assaltada A casa do comediante Renato Aragão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi assaltada na noite de anteontem. Aragão não estava. Uma empregada foi mantida refém e libertada no fim da ação. O humorista disse que nada de "maior valor" foi roubado, mas houve falha de segurança. Segundo a polícia, um homem armado invadiu a casa e dominou funcionários. O ladrão fugiu no Land Rover de Renato Aragão.