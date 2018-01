Casa de Paulo Miklos é assaltada durante fim de semana em São Paulo

SÃO PAULO - A casa do músico Paulo Miklos, dos Titãs, localizada no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi assaltada no último sábado. A família não estava na residência durante o assalto.

A casa foi invadida por quatro homens armados, por volta das 9 horas da manhã. A empregada da família lavava a calçada quando foi abordada por um homem armado, que anunciou o assalto e exigiu que ela entrasse na casa.

Os outros homens, que chegaram em um Honda Fit, também entraram na residência logo em seguida. Dez minutos depois, um vigia da rua, que estava com o cão da família, chegou e também foi rendido.

Enquanto três bandidos procuravam por joias e pelo cofre, um outro ficou do lado de fora vigiando o local. Os ladrões fugiram levando duas alianças, um bandolim e dois Ipads. De acordo com a empregada e o vigia, os bandidos foram agressivos durante a ação e ficaram cerca de 15 minutos na casa.

Na noite de sexta-feira, Titãs e Paralamas do Sucesso foram responsáveis pela abertura do Palco Mundo no Rock in Rio.