Casa de Paulo Maluf é assaltada no litoral de São Paulo

SÃO PAULO - Bandidos furtaram a casa do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) na Praia da Enseada, no Guarujá, na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, na noite desta terça-feira, 30. Foram levadas uma máquina de lavar, cadeiras de praia e uma bicicleta. Segundo a Polícia Militar, a residência não tem sinais de arrombamento.

A Polícia Militar (PM) foi chamada pelo caseiro, que encontrou o portão do imóvel já aberto. O caseiro, segundo a polícia, disse não ter ouvido nenhum barulho durante a noite.

O deputado completará 80 anos no próximo sábado, 3 de setembro.