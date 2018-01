Casa de pais de ministro em SP é atingida por bomba caseira

SÃO PAULO - Uma bomba caseira foi jogada no final da noite de segunda-feira, 16, na casa dos pais do ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, em Araçatuba, no interior de São Paulo.

A Polícia Civil informou que o artefato foi lançado às 22h30 na garagem da residência. Apenas um veículo que estava estacionado no local foi danificado. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência está sendo investigada pelo 3º Distrito Policial do município e pela Polícia Federal (PF). Até às 15 horas desta quarta-feira, 18, ninguém havia sido preso.

Segundo a assessoria do Ministério da Previdência Social, o ministro acredita que a bomba tenha sido um ato de vandalismo.