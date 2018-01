Casa de jogos é alvo de flagrante pela 2ª vez em São Bernardo

A Polícia Militar apreendeu 93 máquinas caça-níqueis na madrugada desta quinta-feira, 21, em um salão de jogos no centro de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, em São Paulo. O flagrante já é o segundo pela qual passou o estabelecimento e aconteceu após uma denúncia anônima.

Segundo a tenente Maria Rosa, que comandou a operação, o acesso ao salão era feito por meio de um armário encostado em uma das paredes de um bar vizinho, na esquina das ruas Padre Lustosa e Fernando Costa. Os policiais entraram no bar e, com base nas informações da denúncia, descobriram a passagem secreta no estabelecimento.

No momento do flagrante, havia 30 apostadores e uma funcionária no salão. Todos foram encaminhados à delegacia. Além das máquinas, foram apreendidos R$ 12.643,50 em dinheiro e R$ 8.175,50 em cheques.