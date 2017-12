Casa de jogos clandestina é invadida na zona norte da capital

Policiais militares estouraram, por volta da 1h30 desta quarta-feira, 14, uma casa de jogos clandestina localizada na Avenida Engenheiro Caetano Alvares, na zona norte da capital paulista. Dez pessoas foram detidas no local e prestariam depoimentos em uma delegacia da Casa Verde. A casa de jogos, descoberta após uma denúncia anônima, funcionava em uma sobreloja. Os policiais encontraram 40 máquinas caça-níqueis. Entre as dez pessoas que foram detidas está o responsável pela casa de jogos. O grupo detido seria ouvido pelo delegado e liberado em seguida. As máquinas, segundo a PM, serão retiradas do imóvel assim que os trabalhos de perícia forem encerrados.