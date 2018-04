Casa Civil recebe comissão de moradores do acampamento Pinheirinho

SÃO PAULO - O secretário-adjunto da Casa Civil, José do Carmo Mendes Jr., recebeu nesta segunda-feira, 23, a comissão de moradores do acampamento Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Neste domingo, 22, foi iniciada a reintegração de posse do terreno conforme determinação da Justiça.

O grupo de quatro pessoas fazia parte de manifestação contra a reintegração. O protesto foi promovido hoje em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no Morumbi, na zona sul da capital paulista.

Atendendo à solicitação da comissão, foram agendadas duas audiências ainda nesta segunda-feira: às 15h, com a secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania, Eloísa Arruda, e às 17h, com o secretário da Habitação, Silvio Torres.

Cerca de 9 mil pessoas vivem na comunidade. A Polícia Militar chegou ao local às 6 horas, mas os moradores resistiram a deixar o espaço e tentaram impedir a entrada dos agentes no acampamento. Em razão da resistência, os policiais usaram munição não letal para dispersar as pessoas.