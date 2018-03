Cartunistas utilizam a internet para render homenagens

Cartunistas de todo o país homenagearam Glauco no blog do site Universo HQ (universohq.blogspot.com), com mensagens e mais de 70 desenhos e charges de despedida e agradecimento ao colega. "Não paro de atualizar o blog, o dia inteiro. Relutei em publicar os posts porque não queria ter esse destaque neste momento. Talvez foi o dia em que o blog teve mais acessos na história, mas preferia ter o Glauco aqui conosco dando risada", disse o editor do Universo HQ, Sidney Gusman, amigo do cartunista.

No Twitter, os tópicos "Glauco Villas Boas" e "Cartunista Glauco" chegaram a ser os primeiros na lista dos mais citados. Houve picos de até 1,7 mil postagens por hora, segundo o site Blablabra. O Facebook também reunia dezenas de posts de despedida, revolta e referências a obras de Glauco. No Orkut, a comunidade Glauco Villas Boas, com 251 membros, tinha 12 tópicos sobre a sua morte.

COLABORARAM RODRIGO MARTINS E GABRIELA ALLEGRO