Cartórios de SP e do ES criam ligação eletrônica Os Estados de São Paulo e Espírito Santo realizarão hoje a primeira transmissão eletrônica de certidões de nascimento do País. O novo serviço permitirá ao cidadão que nasceu em um Estado e hoje mora em outro solicitar e receber certidões de nascimento, casamento ou óbito. Com a interligação eletrônica entre os cartórios de Registro Civil dos dois Estados os usuários não vão precisar mais contratar despachantes ou mesmo se deslocar ao seu Estado de origem para obter seu documento.