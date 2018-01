Cartões do Bilhete Único Mensal começam a ser distribuídos

SÃO PAULO - Começam a ser distribuídos nesta terça-feira, 26, os primeiros 20 mil cartões do Bilhete Único Mensal. Até sexta-feira, mais 39 mil unidades serão entregues a quem se cadastrou no site da São Paulo Transporte (SPTrans). Quando essa remessa dos bilhetes for concluída no fim da semana, 59 mil pessoas já estarão aptas a utilizar o benefício no sábado, 30, data em que o serviço começa a funcionar, garantindo um número ilimitado de viagens no sistema de transporte público por um preço fixo a cada mês.

De acordo com a SPTrans, até as 10 horas de segunda-feira, 146.228 passageiros haviam se inscrito no programa, lançado em abril pela gestão Fernando Haddad (PT). O restante das pessoas cadastradas receberá seus bilhetes a partir da semana que vem, informou a empresa, que gerencia o sistema de ônibus paulistano.

Um e-mail da SPTrans será enviado para cada um dos 20 mil usuários que integram o primeiro lote para a entrega dos cartões. Essa mensagem indicará a disponibilidade do cartão no posto da SPTrans escolhido pela pessoa no momento do cadastro. A recarga do cartão já pode ser feita nesta terça, mas apenas na modalidade comum - a mensal estará disponível só no sábado.

Segundo a Prefeitura, das cinco estampas temáticas oferecidas para ilustrar o cartão, a mais escolhida até agora, com 46,6% da preferência, é a que mostra o Theatro Municipal. Em seguida, vêm a do Anhangabaú (19,9%), do Auditório do Ibirapuera (14,3%), do Estádio do Pacaembu (13,8%) e do Mercadão (5,4%).