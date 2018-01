Cartilhas dão exemplo de língua popular Além da conjugação de verbos, diálogos corriqueiros em consultórios, dias da semana ou estações do ano, integrantes do Mais Médicos vão receber noções sobre as variedades populares do português. Na cartilha distribuída aos profissionais, constam verbetes como "veve" (vive), "pranta" (planta) e "precurar" (procurar) e expressões como "de menor" ou "tirar", para se referir ao aborto.