Cartão clonado no Rio servia para compra em SP As polícias do Rio e de São Paulo prenderam duas quadrilhas que trocavam de Estado para clonar cartões. Na noite de terça-feira, dois golpistas da Favela da Rocinha, em São Conrado (zona sul do Rio), foram presos na bilheteria de uma casa de shows na Rua Funchal, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Eles portavam 223 ingressos adquiridos pela internet com cartões de crédito clonados, no valor de R$ 36 mil, que seriam revendidos para cambistas pela metade do preço. Um terceiro bandido fugiu.