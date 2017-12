Carta pede aval para ataque ao AfroReggae Uma das cartas que a segurança do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, apreendeu com a mulher de um preso, integrante da facção Comando Vermelho, informa que depende apenas da autorização do traficante carioca Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor, a ordem para que seja assassinado algum integrante do AfroReggae, entidade que trabalha na recuperação de jovens envolvidos no tráfico de drogas. Segundo a correspondência, alguém do AfroReggae "estaria repassando informações importantes das organizações criminosas para órgãos de repressão do governo".