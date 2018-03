Carruagem, enfim, será exibida em ponte da Marginal Pinheiros, em São Paulo

O artista plástico Eduardo Srur conseguiu ontem a autorização para instalar sua obra na Ponte Octavio Frias de Oliveira, no Rio Pinheiros, na zona sul. Ele havia tentado colocar, na semana passada, uma carruagem na ponte e foi interrompido por fiscais da Subprefeitura de Pinheiros. A peça era parte de sua nova intervenção artística na cidade. A obra deve ser colocada em exposição na madrugada de hoje.

O material foi apreendido pelos fiscais na tarde do dia 3. A subprefeitura informou que ainda não havia recebido as autorizações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) e da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana (CPPU). Toda a papelada já havia sido providenciada pelo artista, mas estava em trâmite.

"O pior é que os fiscais não tinham qualificação técnica para retirar minha obra e avariaram a peça", reclama Srur. Ele e sua equipe passaram o dia de ontem restaurando a obra, uma réplica de carruagem do século 19.

Com a obra finalmente instalada, Srur refez a programação. Como seus trabalhos anteriores, esta carruagem pendurada na ponte deve chamar a atenção dos paulistanos que trafegarem pela região. A exposição pública vai durar um mês.

O ápice, porém, será na próxima quarta-feira, a partir das 17h. Em pleno horário do rush, ele vai disputar uma corrida com o veterano piloto Ingo Hoffmann, ex-Fórmula 1 e 12 vezes campeão da Stock Car.

Detalhe: enquanto Hoffmann estará de carro enfrentando o complicado trânsito da Marginal do Pinheiros, Srur pilotará uma carruagem com trânsito livre, na ciclovia às margens do rio. Quem será que vai ganhar? Façam suas apostas.