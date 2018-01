Carros teriam sido depenados após engavetamento Motoristas que se envolveram no engavetamento na Rodovia dos Imigrantes, no dia 15, e foram retirar os carros no pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, encontraram veículos depenados. Os carros foram levados para lá depois de removidos da pista.