Carros quebrados e pequenos acidentes complicam o trânsito

Doze veículos quebrados e dois pequenos acidentes complicavam o trânsito pela capital paulista na manhã desta quarta-feira, 14. Por volta das 8h45, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 28 km de lentidão em toda a cidade. No mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, onde a lentidão era de 6,8 km, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Ainda na pista expressa da Marginal do Tietê, mas no sentido Castelo Branco, a lentidão era de 4,2 km, entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros. Já na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o motorista reduzia a velocidade por 1,7 km, entre as pontes Nova do Morumbi e Transamérica.