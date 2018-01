Carros de todo o País terão chip até 2014

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) definiu a tecnologia do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos (Siniav), que instalará chips em toda a frota de veículos do País até 2014. A Secretaria Municipal de Transportes da capital paulista deve realizar audiência pública em junho para, depois, lançar o edital do projeto. Os órgãos reguladores de trânsito (Detrans estaduais e instâncias municipais) têm de iniciar o processo de instalação desses equipamentos até 30 de junho do ano que vem. Até 30 de junho de 2014, o processo terá de estar concluído, segundo o Ministério das Cidades. Esses chips poderão fiscalizar se o carro está com inspeção veicular, IPVA, licenciamento e as multas em dia, se respeita o rodízio e se foi roubado.