Carros alegóricos parados A Acadêmicos do Tatuapé não sabia o que fazer ontem para levar seus carros para o sambódromo. O transporte deveria ser feito até a meia-noite, mas operadores de guincho temiam as enchentes nas Marginais. Já a Pérola Negra, que ontem teve pela segunda vez no ano seu barracão invadido pelas águas, promete fazer o carnaval previsto nas maquetes e ilustrações, apesar dos contratempos. Ontem, esculturas de uma das alegorias boiavam na rua, embaixo do Viaduto Mofarrej, na zona oeste. "É claro que a chuva atrapalha, mas estamos habituados. E prometemos um carnaval bonito", afirma o presidente da escola, Edilson Casal. A Liga não fará alterações no regulamento para beneficiar as atingidas.