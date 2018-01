Carros alegóricos da Gaviões congestionam Marginal do Tietê

Carros saíram do barracão e subiram a ponte da Casa Verde. Foto: JB Neto/Agência Estado

SÃO PAULO - A passagem de três carros alegóricos da escola Gaviões da Fiel pela contramão da pista local, no sentido da Rodovia Ayrton Senna da Marginal do Tietê, fez com que o motorista enfrentasse, em plena madrugada de sexta-feira, 12, um índice de congestionamento normalmente registrado somente durante o dia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O motorista que trafegou pela pista local no sentido Ayrton teve que redobrar a paciência para suportar os 45 minutos gastos em 1,9 mil metros percorridos entre as pontes do Limão e Casa Verde. Quem acessou a pista local à 1h30 junto à Ponte do Limão alcançou a Ponte da Casa Verde somente às 2h15.

A pista expressa, que estava com tráfego livre, não pôde ser utilizada pelos motoristas porque os acessos pela local haviam sido fechados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os carros alegóricos da Gaviões saíram do barracão da escola, situado no Bom Retiro, entraram na Marginal e subiram a Ponte da Casa Verde.