Carroceiro morre após ser atropelado por carro de luxo

SÃO PAULO - Um carroceiro morreu após ser atropelado por um veículo na madrugada de segunda-feira, 18, na ponte da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 23h30 no sentido bairro da ponte. O motorista do veículo de luxo, uma BMW X1, dirigia pela parte central da pista quando o homem com a carroça teria cruzado sua frente e o surpreendeu. Segundo ele, não deu tempo de brecar e o atropelamento ocorreu. O motorista prestou os socorros e chamou o resgate.

O carroceiro não tinha nenhum documento e não foi identificado. Ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia informou que o motorista não apresentou nenhum sinal de embriaguez.