Carroças de catadores de material reciclável serão pintadas no Carrão

SÃO PAULO - O ecoponto da Rua Astarte, na Vila Carrão, zona leste da capital, vai receber uma ação comunitária neste sábado, 11, a partir das 9h. Grafiteiros e outros artistas vão pintar o local e colorir as carroças dos catadores de material reciclável que levam o lixo até o ecoponto. Ao longo do dia, serão realizadas palestras sobre reciclagem e educação ambiental.

A ação é uma iniciativa conjunta da Soluções em Meio Ambiente (Soma), empresa responsável pela limpeza urbana do agrupamento sudeste de São Paulo, do Instituto Estre de Responsabilidade Socioambiental e da Parede Viva, criadora do "Pimp My Carroça" e de outros projetos sociais e culturais ligados ao grafite.

Inspirado em programas de TV que providenciavam a reforma e o "envenenamento" de carros dos participantes, o "Pimp My Carroça" é financiado por recursos obtidos pela internet e tem objetivo de pintar as carroças e oferecer atendimentos médicos aos catadores de material reciclável.