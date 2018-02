Carroça ganha vaga exclusiva

Proibida para carros, mas liberada para carroças. Desde domingo, uma vaga improvisada reserva, informalmente, espaço exclusivo para catadores de lixo na frente do número 25 da Rua Inácio Pereira da Rocha, na Vila Madalena, zona oeste. O espaço já ajuda carroceiros a estacionarem sem incomodar o trânsito ou a passagem de pedestres.

Idealizada pelo grafiteiro Mundano, a vaga é estratégica: está posicionada quase na entrada do ecoponto do bairro e ao lado do Bar do Corno, onde parte dos carroceiros almoça ou faz uma parada para descanso. A dona do espaço diz que o local já era usado como estacionamento. "Agora é como se fosse oficial", diz Rosinei Iara Custódio, de 49 anos. Segundo a comerciante, o tracejado no chão espanta os carros, que oficialmente já são proibidos de parar ali.

Defensor dos catadores, Mundano é o criador do movimento Pimp my Carroça, que incentiva a reciclagem e combate o preconceito enfrentado pelos carroceiros. É dele o projeto que já reformou e coloriu mais de 150 carroças em diversas cidades do Brasil e do mundo.

Nova bandeira do artista, a reserva de vagas deve ser ampliada pela cidade. Pelo Facebook, Mundano já pede aos seguidores que arrisquem pintar a sua. Por enquanto, a intervenção não segue metragem nem desenho fixo, mas deve ganhar padronização.