Carro vai arrecadar mantimentos O quarto carro a desfilar pela Paulista será o Trio Solidário, da Agência Aids, que vai arrecadar mantimentos para instituições que atendem portadores do HIV. No ano passado, quando a ação ocorria no Conjunto Nacional, foram arrecadadas 3,3 toneladas de alimentos. "Há mais possibilidade para ser solidário", diz Roseli Tardelli, da agência. A ação tem apoio da Rádio Estadão.