Carro tenta ultrapassagem pelo acostamento e mata policial em SP

SÃO PAULO - O cabo da Polícia Militar, Odmar Sartório, morreu na noite deste sábado, 8, após ser atropelado na Rodovia Cândido Portinari, em Franca, interior de São Paulo. O cabo, lotado no Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizava uma abordagem a um motociclista, por volta das 22h30, no acostamento da via, quando foi atropelado por um carro.

Segundo a PM, o condutor de um veículo Gol realizou uma ultrapassagem pelo acostamento, atingiu a motocicleta, atropelou o policial e chocou-se contra a traseira da viatura, que estava estacionada no acostamento. Sartório teve morte instantânea e o condutor do Gol foi socorrido ao pronto-socorro central de Franca.

O velório foi realizado no Velório São Vicente de Paula, no centro de Franca, e o sepultamento será hoje, às 16h30, no Cemitério Santo Agostinho, no Jardim Boa Esperança.