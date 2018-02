Carro superlotado fura bloqueio da lei seca e 2 jovens são presos

Dois homens foram presos e um adolescente foi levado para a Fundação Casa depois que o grupo furou, em um Corsa preto, uma blitz da lei seca na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na madrugada de ontem. O motorista estava armado e um dos adolescentes a bordo levava munição. Mais cinco jovens, com idade entre 15 e 18 anos, também estavam no carro.

Segundo a Polícia Civil, a blitz acontecia na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, embaixo do Viaduto Antártica. Por volta da 1h, o Corsa foi abordado. Quando policiais notaram o excesso de pessoas dentro do veículo, foi dada ordem para que o motorista estacionasse. Mas ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Houve perseguição, mas poucos metros à frente o motorista Flaviano Soares de Brito, de 22 anos, perdeu a direção e bateu o carro no guardrail. Com o impacto, o Corsa ficou embaixo da barra de proteção.

Uma adolescente de 16 anos teve ferimento no rosto. Ela foi levada ao Pronto-Socorro da Santa Casa, onde foi medicada e liberada.

Dentro do veículo a polícia também encontrou uma garrafa de uísque e copos plásticos. Na cintura de Brito, estava um revólver Taurus, calibre 38, com duas munições intactas. Com o adolescente de 17 anos que estava no banco do passageiro, a PM ainda encontrou três munições.

O ajudante Márcio Alves da Silva, de 19 anos, que estava no banco de trás com quatro meninas, alegou ser o dono da arma.

O motorista também estava sem a Carteira Nacional de Habilitação(CNH). Ele fez o teste de bafômetro, que acusou 0,05 mg/l de álcool no sangue - abaixo do limite permitido pela lei seca, de 0,29 mg de álcool.

Os presos foram indiciados e acusados por desobediência à lei por furar bloqueio, porte ilegal de arma, dirigir sem habilitação e lesão corporal culposa (sem intenção).

O adolescente foi levado para a Fundação Casa e os dois jovens estão presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Brás, na zona leste.

As adolescentes foram liberadas para os pais.