Carro sem inspeção poderá ser licenciado

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

No último dia de inspeção veicular ambiental pela empresa Controlar, muitos paulistanos ainda não sabiam como proceder caso não tenham levado o seu veículo para a vistoria, que se encerra às 19h de hoje. Até ontem, 3.024.042 veículos passaram pela inspeção referente ao calendário 2013. Ainda faltavam passar pelo programa 13.433. Outros 69.733 fizeram os testes e não foram aprovados.

Há uma certeza, no entanto: por ora, não será mais necessário ter a inspeção em dia para licenciar o veículo. Isso, até que a Prefeitura estabeleça os novos parâmetros da inspeção, que pode voltar ainda neste ano, com outras diretrizes. A gestão Fernando Haddad (PT) promete divulgar hoje regras de transição para o futuro serviço.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), responsável por licenciar os veículos, caso a Prefeitura suspenda a inspeção a partir de amanhã, "o licenciamento dos veículos registrados na capital não estará mais condicionado à aprovação na inspeção". No início do mês, a Prefeitura sinalizou que o programa pode retornar a partir de maio.

De acordo com a gestão Haddad, a portaria que regulamenta a lei que aprovou o novo tipo de inspeção na cidade, em abril do ano passado, está sendo finalizada. Ela permitirá "que os carros que não fizeram a inspeção veicular em 2013, ou em anos anteriores, sejam licenciados". Quando a nova inspeção passar a valer, os veículos que não estão regulares terão um prazo para se regularizar.

Despedida. Em nota, a empresa Controlar informou que "se despede da população com a certeza de ter prestado um serviço de qualidade, com respeito ao cidadão paulistano e de vital importância para a cidade". Além disso, a concessionária divulgou que os motoristas que já pagaram a tarifa, mas que ainda não regularizaram a situação, têm até as 19h de hoje para passar pelo programa atual.