Carro roubado capota e derruba poste na Avenida 23 de maio

SÃO PAULO - Um veículo em alta velocidade capotou na Avenida 23 de Maio na manhã deste domingo, 9. O carro modelo iX 35 derrubou um poste de concreto e invadiu um posto de gasolina, na esquina da rua Aratãs, no sentido do aeroporto de Congonhas, na zona Sul da Capital.

Segundo a polícia, o veículo havia sido furtado no ano passado e o condutor fugiu do local. O dono do automóvel foi chamado ao local e foi encaminhado a delegacia da região para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado na 27º delegacia do Campo Belo.