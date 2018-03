Carro roubado atinge outro veículo e fere criança gravemente na zona leste de SP

Um Renault Logan roubado por dois ladrões bateu em um Celta com uma família por volta das 7h30 deste domingo, 28, na Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. O acidente, na altura do número 156 da Avenida Jacu-Pêssego, deixou um dos criminosos morto e feriu com gravidade uma criança que estava no outro automóvel.

De acordo com a Polícia Militar, um helicóptero Águia teve que socorrer a criança para o Hospital das Clínicas, na zona oeste. A mãe foi levada para um hospital em Mauá, na Região Metropolitana, e o pai, para o Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, também na zona leste. Segundo a corporação, ele não corre risco de morrer.

A batida ocorreu depois de os criminosos avistarem uma viatura da polícia. Eles tentaram fugir, mas acabaram colidindo com o Celta. Um dos ladrões não resistiu aos ferimentos.

O outro foi levado para o Hospital Estadual de Sapopemba. Informações da PM dão conta de que esse homem, de 19 anos, já tinha três passagens por roubo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso será registrado no 64.º Distrito Policial (Cidade A. E. Carvalho).