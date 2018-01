Carro perde o controle e cai no córrego Aricanduva

Um veículo Peugeot 206 branco que trafegava pela Avenida Aricanduva por volta da 0h15 de sexta-feira invadiu a calha do córrego Aricanduva, em um trecho próximo ao Shopping Aricanduva, na zona leste da capital paulista. Policiais da 2ª Companhia do 19º Batalhão foram acionados por uma testemunha, mas a pessoa que estava ao volante já havia deixado o local quando a primeira viatura chegou. O veículo, que foi abandonado com as portas abertas, não atingiu o leito do córrego. Manchas de sangue foram encontradas na lateral esquerda, na traseira e no interior do veículo, o que leva a polícia a acreditar que o motorista se feriu e acabou deixando marcas de sangue na lataria ao se apoiar no carro para sair do córrego. Uma latinha de cerveja também foi encontrada no carro, que não possui queixa de roubo. Até as 2h30 deste sábado, o dono do Peugeot não havia sido localizado pela polícia. O caso será registrado no 66º Distrito Policial, do Aricanduva.