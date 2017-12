Carro pega fogo na Marginal do Tietê, perto da Ponte do Limão

SÃO PAULO - Um carro pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira, 6, na Marginal do Tietê, zona norte de São Paulo. Ainda não se sabe o que causou o início das chamas, que tomou completamente o veículo, assim como se há feridos em decorrência do incidente. SÃO PAULO - Um carro pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira, 6, na Marginal do Tietê, zona norte de São Paulo. Ainda não se sabe o que causou o início das chamas, que tomou completamente o veículo, assim como se há feridos em decorrência do incidente.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal, no sentido da Rodovia Castelo Branco, foram ocupadas pelo carro, na altura da Ponte do Limão. Por volta das 13h30 desta segunda-feira, as chamas estavam controladas.