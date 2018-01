Carro pega fogo e provoca congestionamento na Anchieta

Um incêndio em um veículo de passeio provocou 3 km de lentidão na pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, por volta das 10h30 desta terça-feira, 23. Uma pessoa teve ferimentos leves e o acidente não bloqueia faixas. Apesar de a faixa não ter sido bloqueada, o motorista enfrenta trânsito lento entre os Km 60 e 63. Já na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito está lento entre os Km 52 e 50 da pista norte, sentido capital, reflexo de uma colisão entre três veículos de passeio. Os veículos já foram retirados do local e, no momento, não há mais interdição de faixa. Duas vítimas com ferimentos leves estão sendo atendidas pelas equipes da Ecovias. O trecho de serra da pista sul da via Anchieta, entre os Km 40 e 55, continuava bloqueado, devido ao tombamento de uma carreta, por volta das 3 horas, no Km 47, provocando bloqueio total do trecho. O acidente deixou duas vítimas leves, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Cubatão. Rodovias O movimento nas principais rodovias de São Paulo continuava tranqüilo no período, segundo informações das polícias rodoviária Estadual e Federal, sem registro de acidentes ou de pontos de paradas.