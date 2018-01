Carro na contramão causa acidente e deixa um morto em São Paulo

SÃO PAULO - Um carro que trafegava na contramão causou um acidente com outro veículo na manhã deste domingo, 28, na zona sul de São Paulo. A colisão frontal resultou na morte do condutor de um dos automóveis e deixou outras quatro pessoas feridas. Um homem foi preso em flagrante pela polícia e disse não se recordar porque trafegava no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 5h56 deste domingo e deslocou 10 viaturas para atender a ocorrência, que envolveu dois carros de passeio. A colisão aconteceu na Avenida Rubem Berta e os feridos foram levados a prontos-socorros do Hospital das Clínicas e da Santa Casa.

O caso foi registrado no 27.ºDistrito Policial, Campo Belo, responsável pela investigação da ocorrência. O condutor suspeito de ter causado o acidente, cuja identificação não foi revelada, foi ouvido na manhã deste domingo e não forneceu informações que auxiliassem na apuração do caso pela polícia. “Ele só disse que não se lembra. Vai ficar preso por homicídio doloso, justamente porque trafegava na contramão”, explicou o delegado Antônio Augusto, titular do DP.

A Polícia Civil ainda não recebeu informações relativas a exames que vão esclarecer se o motorista estava sob efeito de álcool no momento da colisão. Imagens de câmeras próximas serão solicitadas para ajudar na investigação. Ambos os carros ficaram destruídos com o choque e forçaram a interrupção temporária do tráfego na via por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).