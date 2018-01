Carro invade padaria na zona norte de SP; assista ao vídeo

SÃO PAULO - Um vídeo do momento em que um carro invade uma padaria na zona norte de São Paulo foi divulgado nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 9. O caso aconteceu na noite da última terça, na Padaria La Brunet, no bairro Santana. Até o horário desta publicação, o vídeo já contava com mais de 16 mil visualizações em apenas quatro horas.

As imagens mostram que o motorista chega a estacionar em uma vaga privativa em frente ao estabelecimento, apaga as luzes do veículo, um Hyundai Santa Fe preto, e parece desligar o motor. De repente, o carro acelera quebrando a fachada de vidro da padaria e derruba mesas e cadeiras, até parar a poucos centímetros de um balcão.

Um idoso que estava sentado de costas para a rua é arrastado pelo impacto, mas consegue se levantar e não sofre ferimentos graves. O motorista deixa o carro assustado e tenta se explicar aos funcionários e clientes do local, mas o som do vídeo de segurança não é audível. As imagens de uma câmera de segurança foram compartilhadas por usuários do Facebook.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Polícia Militar, o condutor alegou que houve um problema com o câmbio automático do veículo, aceitou fazer o teste do bafômetro e comprovou que não havia consumido bebida alcoólica. O filho que o acompanhava havia descido instantes antes para entrar na padaria. O caso foi registrado no 20º Distrito Policial (DP) da capital, onde o condutor e testemunhas prestaram depoimentos.