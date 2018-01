Carro invade farmácia na zona leste, mata um e fere mais sete pessoas

Atualizado às 20h20

SÃO PAULO - Um carro invadiu uma farmácia, matou uma pessoa e feriu pelo menos outras sete na tarde desta quarta-feira, 4, na Avenida Marechal Tito, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Duas vítimas foram resgatadas em estado grave e encaminhadas a hospitais da região, entre elas o motorista do veículo.

Cecília Teles do Nascimento, de 73 anos, foi atingida pelo carro na calçada e morreu a caminho do Hospital Tide Setúbal, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. Antes de entrar na ambulância, ela teve uma parada cardiorrespiratória. A causa da morte, no entanto, ainda será apurada.

O acidente ocorreu às 16 horas, momento em que a avenida estava bastante movimentada. O veículo, um Fiat Tipo, subiu na calçada descontrolado, atingiu três barras de ferro e invadiu a entrada da farmácia.

As barras acabaram impedindo que o automóvel entrasse no estabelecimento em alta velocidade. O Corpo de Bombeiros enviou dez viaturas, e a PM mandou um helicóptero Águia para ajudar no socorro dos feridos.

Mal súbito. A primeira suspeita é que o motorista tenha passado mal e perdido o controle do veículo. “Estive no local para agilizar a perícia e ainda estamos aguardando a Polícia Militar encerrar a ocorrência, mas, pelo que nós apuramos, o motorista sentiu-se mal na direção antes de bater o veículo”, afirmou a delegada Ancila Zanol, do 22.° Distrito Policial (São Miguel Paulista). O para-brisa do carro ficou completamente destruído. Peças quebradas do veículo também ficaram espalhadas pela calçada.

No momento em que estava sendo socorrido, o motorista teve um enfarte e foi reanimado pela equipe de resgate. Ele foi levado ao hospital pelo helicóptero Águia. Uma outra vítima, cuja identidade é desconhecida, também ficou em estado grave e foi rapidamente socorrida. Não havia informações sobre seu estado até a noite desta quarta-feira. Cinco pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas a hospitais próximos ou liberadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi chamada para orientar o tráfego e bloqueou a avenida nos dois sentidos após o acidente, na altura da Rua Luís Atílio Rossi.