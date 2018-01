Carro invade casa, atropela e mata PM aposentada na zona leste

SÃO PAULO - Uma policial militar aposentada foi morta após ter sido atropelada por um carro que invadiu sua casa na manhã desta quinta-feira, 3, no distrito do Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. A vítima dormia no momento do acidente e morreu na hora.

Segundo informações do 53º Distrito Policial (Parque do Carmo), que investiga o caso, por volta das 7 horas, o motorista perdeu o controle de seu veículo quando estava na Rua Quadrinhas do Amor, na altura do número 14.

Ele invadiu a residência da policial, identificada apenas como Elaine, que foi prensada pelo carro e não resistiu aos ferimentos.

O motorista é suspeito de dirigir embriagado. Ele foi preso em flagrante e, por volta das 10 horas, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde realiza exames para confirmar se estava ou não alcoolizado.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ainda não se manifestou sobre a ocorrência.