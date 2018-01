Carro funerário com corpo de mulher é abandonado em Itapevi

Daniela do Canto - estadao.com.br,

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado por policiais militares no final da manhã deste sábado, 7, em um veículo funerário abandonado no centro de Itapevi, município da Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da PM, o motorista está desaparecido e ainda não mais informações sobre o caso. A polícia foi acionada às 11h45 e encontrou a Quantum da funerária na Rua Pedro Luís Garcia. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Osasco e o caso foi registrado na Delegacia Central de Itapevi.