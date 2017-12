Carro-forte sofre tentativa de assalto em Suzano, Região Metropolitana de SP

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a um carro-forte na noite desta segunda-feira, 15, deixou cinco veículos incendiados na alça de acesso ao Rodoanel, no município de Suzano, Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, os carros foram queimados em pontos estratégicos para impedir a passagem do blindado. Dois deles foram posicionados em Poá, dois em Suzano e um na divisa do município de Itaquaquecetuba. Um bloqueio foi feito na rodovia SP-66, abaixo do KM 116 do Rodoanel Mário Covas, outro na Avenida Fernando Rossi, e o terceiro no acesso ao Rodoanel sentido Ayrton Senna.

Quase todas as viaturas do 32º Batalhão da PM foram deslocadas a fim de fazer buscas pela região. A Polícia Civil estava no local para realizar perícia até às 23h40 desta segunda. A equipe também conta com o apoio do helicóptero Águia 9.

O carro-forte pertence à empresa Protege que, em nota, disse que foi uma "tentativa frustada de ação criminosa". O comunicado informa que a companhia "está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações ainda em curso". Até o momento, não há informação de feridos e ninguém foi preso. A ocorrência deve ser registrada na Delegacia de Polícia de Poá.

