Carro-forte é roubado na Água Branca A empresa de segurança Protege foi invadida por criminosos no começo da noite de ontem, na Água Branca, zona oeste da capital. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos dominaram e amarraram os vigias e roubaram um carro-forte, que foi abandonado. Na Rua Luís Gatti, também na Água Branca, o dinheiro do carro-forte foi transportado para outros veículos. A polícia não soube informar o valor.