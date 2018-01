Carro-forte bate em poste na Jaguaré e falta energia na região

Carro-forte bateu em poste e bloqueou a Av. Jaguaré no sentido bairro. Foto: Marcio Fernandes/AE

Parte da região do Jaguaré está sem luz na manhã desta quinta-feira, 30, por causa de um acidente com um carro-forte na Avenida do Jaguaré. O carro-forte estaria fugindo de um assalto e bateu em um poste, derrubando a rede elétrica sobre o veículo. Por causa do acidente, os feridos não podem ser resgatados, já que a fiação elétrica está sobre o carro-forte.

Os bombeiros aguardam a liberação dos técnicos da Eletropaulo para resgatar os possíveis feridos, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Apesar do acidente, os ocupantes do veículo estariam bem, de acordo com os bombeiros.

Os técnicos da Eletropaulo já estão no local e esperam a permissão da Polícia Militar para dar início aos trabalhos. O acidente aconteceu por volta das 10 horas, na pista sentido bairro, na altura da Avenida Torres de Oliveira. A pista está totalmente interditada, segundo a CET.

Os motoristas estão utilizando a pista contrária da avenida para poder acessar a Avenida Escola Politécnica. Segundo a CET, há lentidão por aproximação no local.

Por conta do acidente, moradores e comerciantes de trechos da Rua José Alves Cunha Lima, da Avenida Sebastião Eugênio de Camargo, da Avenida Corifeu de Azevedo Marques e imediações do local da colisão estão sem luz desde as 10h35. A Eletropaulo não tem previsão para o restabelecimento da energia.