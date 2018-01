Carro fica prensado entre dois ônibus na véspera de Natal

SÃO PAULO - Um carro ficou prensado entre dois ônibus em São Mateus, na zona leste da capital, na véspera de Natal, dia 24. A colisão ocorreu na avenida Mateo Bei, próximo ao número 2.200, por volta das 16h40.

O carro ficou completamente destruído. As duas pessoas que estavam no veículo, no entanto, saíram apenas com ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Sapopemba e outra para o Hospital Santa Marcelina, ambos localizados na zona leste. Até o início da tarde desta quinta-feira, 25, os dois seguiam internados, em observação, mas passavam bem.

De acordo com os bombeiros, foram encaminhadas nove viaturas da corporação para o local. O Helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ir para a ocorrência, mas não precisou ser encerrado. As ferragens foram completamente tiradas por volta das 17h50.