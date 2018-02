Carro fica pendurado em viaduto perto da Paulista após motorista perder o controle Um Chevrolet Meriva preto ficou pendurado no Viaduto Okuhara Koe, ligação entre as Avenida Doutor Arnaldo, Rebouças e Rua da Consolação, na região central da capital, ontem de manhã. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista do veículo, que seguia no sentido Avenida Paulista, disse que perdeu o controle depois de o carro ser atingido na traseira por um ônibus.